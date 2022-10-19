بـ 5.5 مليون مستفيد.. أمير مكة يشهد الاحتفال بمرور 10 سنوات على انطلاق “مسك” (صور)

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شهد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل انطلاق فعاليات “جولة مسك” بجدة، والتي تنظمها مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك” يومي 18 و19 أكتوبر، بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها.

واطلع أمير المنطقة على الفعاليات المصاحبة للمعرض التفاعلي لـ “جولة مسك”، والذي يُقدّم صورة شاملة لماضي وحاضر ومستقبل المؤسسة وجهاتها التابعة، حيث يشارك فيها أكثر من 30 متحدثاً في القيادة والريادة والمجتمع والمهارات.

وأشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر البدر، إلى أن المؤسسة تحتفل بعقد من التاريخ حافل بالعطاء والإلهام وتمكين الشباب وصناعة الأثر، مضيفاً أن 10 سنوات جسدت حكاية ملهمة بدأت بطموح الأمير محمد بن سلمان وتُرجم الطموح على أرض الواقع.

وبين أنه خلال 10 سنوات استطاعت مسك أن تخلق الفرص لملايين الشباب لاستثمار طاقاتهم وتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية، ولامست أكثر من 5.5 مليون مستفيد، وصنعت قادة ملهمين قادرين على إيجاد أفضل الحلول للتحديات الحالية والمستقبلية.

وأوضح أنه خلال البرنامج النخبوي قادة 2030 وخلال عام واحد تخرج 180 قائداً مؤهلاً، وتم دعم رواد الأعمال وشركاتهم الناشئة بما يعزز الاقتصاد الوطني ويخلق الوظائف ويرفع القيمة السوقية للشركات الناشئة.

وأضاف أن مسك استطاعت أن تُسهم في بناء القطاع الثالث بتمكين المنظمات الشبابية غير الربحية بما يضمن استدامة المجتمع ويُعظّم أثر العطاء والمشاركة المجتمعية.





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Source akhbaar24

