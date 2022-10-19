جوستافو يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الثامنة بدوري روشن

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فاز الهدف الذي سجله المحترف البرازيلي بصفوف النصر، جوستافو كويلار، في مرمى الطائي بأفضل هدف في الجولة الثامنة من دوري روشن.

ونافس جوستافو بهدفه على الجائزة كلاً من لاعب الشباب أرون بوبيندزا بهده في مرمى الخليج والمحترف التونسي بصفوف أبها سعد بقير بهدفه في مرمى الباطن.

وفاز فريق النصر برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الفيحاء، فيما فاز الشباب برباعية نظيفة أمام نظيره الخليج بينما فاز أبها بثلاثية مقابل هدف أمام الباطن.

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Source akhbaar24

