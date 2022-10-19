5 مخالفات تتصدر غرامات النقل - #عاجل

158 ألف مخالفة
قامت الهيئة العامة للنقل بـ 6145 جولة وحملة رقابية مشتركة، منها 1867 حملة مشتركة مع الجهات الحكومية العام الماضي، سجلت 158.489 ألف مخالفة، وبلغت عمليات الفحص 940.9 ألف عملية فحص، وبلغ معدل الامتثال العام 84.4%، وتركزت المخالفات المرصودة في 5 حالات تتمثل في تشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، وتشغيل سيارة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل مركبة ببطاقة تشغيل منتهية، واستعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد، وتحميل البضاعة بطريقة غير آمنة.
15% تراخيص
أصدرت الهيئة 17.3 ألف ترخيص لأنشطة النقل البري العام الماضي، والتي ارتفعت بنسبة 15%، وبلغ إجمالي تراخيص أنشطة النقل البحري 361 ترخيصا بارتفاع 346%، وتراخيص النقل السككي 5 تراخيص، والتي انخفضت بنسبة 16%، وتصدرت منطقة مكة المكرمة إجمالي تراخيص المنشآت بــ4283 ترخيصا، والرياض ثانيا بــ4116 ترخيصا، والشرقية ثالثا بــ3020 ترخيصا، وعسير رابعا بــ1784 ترخيصا، والقصيم خامسا بــ1221 ترخيصا.
22.6 مليون راكب في الحافلات
38.7 % ارتفاع نقل الركاب
3.1 ملايين راكب متنقل بين المدن
9.8 ملايين راكب داخل المدن
17.3 ألف ترخيص للنقل البري
361 ترخيص للنقل البحري
5 تراخيص للنقل السككي
6145 جولة رقابية منفذة
158 ألف مخالفة مرصودة
940 ألف عملية فحص
الأكثر تراخيص:
مكة المكرمة: 4283
الرياض: 4116
الشرقية: 3020
عسير: 1784
القصيم: 1221
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