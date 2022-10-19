كود سعودي لمصادر المياه واستخداماتها - #عاجل

علمت «دوت الخليج» أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بصدد الاستعانة باستشاري لتنفيذ مشروع دراسة إعداد الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها، وذلك بعد عامين من صدور موافقة مجلس الوزارء على نظام المياه 1441، والذي نص على توجيه وزارة البيئة والمياه والزراعة -خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام- بإعداد وثيقة شاملة بمصادر المياه في المملكة، والاستخدامات المناسبة لها، تسمى

«الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها»، على أن تتولى الوزارة تحديثها بصفة مستمرة.

تقييـم شـامل

وتضمنت الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030 اجراء تقييـما للوضـع الراهـن لقطـاع الميـاه في المملكة، حيث كشـفت مقارنـة الدراسـات السـابقة عـن وجـود توافـق في الحاجـة إلى ترشـيد الطلـب عـلى الميـاه، وبشـكل خـاص في القطـاع الزراعـي، وأهميـة اعتـماد نهـج متكامـل لتطويـر وتوجيـه وتنويـع مصـادر إمـدادات الميـاه الوطنيـة والمحليـة، وتحسـين العمليـات في القطـاع، وإجـراء تقييـم شـامل للإطـار المؤسـسي وآليـات الحوكمـة الممكنـة، والنظر في احتماليـة مشـاركة القطـاع الخـاص في تقديـم الخدمـة.

كفـاءة الـري

ولفت التقييم أيضا إلى أن المملكـة تمتلـك مخزونًـا احتياطيـا محـدودا، مـن الميـاه الجوفيـة غـير المتجـددة القابلـة للاسـتغلال، وكذلـك معـدلات تغذيـة منخفضـة، وذلـك يعـود إلى الظـروف المناخيـة القاحلـة، حيث تشـهد متطلبـات الميـاه في المملكـة، التـي قـدرت عـام 2015 بنحـو 24.8 مليـار مـتر مكعـب

«زيـادة سـنوية ثابتـة بنسـبة 7%»، علما بأن قطـاع الزراعـة هـو المسـتهلك الأكـبر للميـاه في المملكة، بنسـبة 84% مـن إجـمالي الطلـب عـلى الميـاه، وبهـذا يعكـس اسـتخدام الميـاه في القطـاع الزراعي تحديـا بيئيـا، نظـرا لاعتـماده عـلى المـوارد غـير المتجـددة، التـي تمثـل 90% مـن إجـمالي الميـاه، وتسـتهلك الأعـلاف وحدهـا79% مـن متطلبـات الميـاه في القطـاع الزراعـي، وتبلـغ كفـاءة الـري 50% في الوقـت الحـالي مقارنـة مـع مـا يزيـد عـلى 75% وفقا لأفضـل الممارسـات عالميـا.

مبـادرات إدارة الموارد المائية

1- إعادة هيكلة وتطوير قدرات إدارة الموارد المائية المتكاملة.

2- إدارة المعلومات والأنظمة الرقمية المساهمة في تفعيل القرار.

3- تطوير وتطبيق نظام حقوق المياه، وإنشاء سجلات لموارد المياه وآليات للرصد والمراقبة.

4- التخطيط المتكامل للمياه.

5- تخفيض إنتاج الأعلاف وتحسين إنتاجية المحاصيل من خلال الميزة النسبية.

6- كفاءة استخدام المياه في المباني والأدوات المنزلية.

7- تنفيذ حملات التوعية والتثقيف، وتغيير السلوك والممارسات غير الصحيحة.

8- تطوير موارد المياه الجوفية المتجددة والمياه السطحية.

9- تأهيل وتطوير محطات معالجة مياه الصرف، وتعزيز إعادة استخدام المياه المعالجة.

10- تطوير قدرات التحلية المستدامة.

11- تطوير موارد المياه الجوفية غير المتجددة.

12 -توسيع القدرة الإنتاجية لتلبية طلب الحجاج والمعتمرين «ضيوف الرحمن».

13- سقيا البادية والضمان الاجتماعي.

14-تعزيز مساهمة القطاع الثالث في قطاع المياه.

15- الالتزام بالأنظمة والمتطلبات البيئية

المناطق المستهدفة بالمشروع

1. الرياض

2. مكة المكرمة

3. المدينة المنورة

4. القصيم

5. الشرقية

6. عسير

7. تبوك

8. حائل

9. الحدود الشمالية

10. جازان

11. نجران

12. الباحة

13. الجوف