مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للصناعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وفي بداية الجلسة ثمن أعضاء المجلس عاليا مضامين الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وما اشتملت عليه من ثوابت سياسة المملكة الداخلية والخارجية، وما أنجزته رؤية 2030 من استراتيجيات وبرامج ومشروعات لصناعة مستقبل أفضل للوطن وأبنائه وبناته.

ومجمل مواقف المملكة ومبادراتها الدولية في دعم كل ما فيه خير للبشرية.

جهود الوساطة

اطلع المجلس إثر ذلك على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول في الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من ملك المملكة المغربية، وتتصلان بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وكذلك مضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد برئيس أوكرانيا، وما تم خلاله من التأكيد على موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض التصعيد في أوكرانيا، واستعدادها للاستمرار في جهود الوساطة.

كما تطرق المجلس إلى مجمل مباحثات ولي العهد مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وما أثمرته زيارته الرسمية للمملكة من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين بقيمة تقديرية تتجاوز 15 مليار دولار، والاتفاق على أهمية تعزيز العمل المشترك؛ بما يرتقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق جديدة وواعدة في مختلف المجالات.

توسيع الشراكات

أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس رحب بتوقيع القطاع الخاص في المملكة وسلطنة عمان شراكات واتفاقيات تهدف إلى فتح آفاق التعاون في نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار وتطوير الحكومة الرقمية، وتوسيع الصادرات التقنية والشراكات الاستثمارية، ونشاط التجارة الالكترونية.

واستعرض المجلس عددا من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجددا ما أكدته المملكة خلال جلسة لمجلس الأمن حول اليمن، من استمرارها في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، ودعوة المجتمع الدولي إلى تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

موافقات:

01 تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية البيئية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة والإشراف الفني في جمهورية قرغيزستان، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

02 تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في سلطنة عمان في مجال الاقتصاد والتخطيط، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

03 مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

04 الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

05 اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة العامة للموانئ، لأعوام مالية سابقة.

ترقيات:

