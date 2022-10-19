ولي العهد يطمئن على صحة أمير الكويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا أمس، بأخيه نائب الأمير ولي عهد دولة الكويت مشعل الصباح. واطمأن ولي العهد خلال الاتصال على صحة أمير دولة الكويت نواف الصباح، متمنيا له الصحة والعافية. كما هنأه بإعادة تشكيل حكومة دولة الكويت متمنيا للكويت حكومة وشعبا المزيد من التقدم والازدهار. كما هنأه بإعادة تشكيل حكومة دولة الكويت متمنيا للكويت حكومة وشعبا المزيد من التقدم والازدهار. فيما عبر ولي عهد الكويت عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

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