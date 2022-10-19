شكرا لقرائتكم خبر المملكة الـ14 عالميا لأفضل العلماء الناشرين بـ«ستانفورد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتم الاعتماد في الاختيار لأفضل 100 ألف عالم حسب C-SCORE وبحسب أعلى تصنيف حسب المجال الفرعي. وتضمنت القائمة عددا كبيرا من العلماء في مختلف الجامعات السعودية. وقفزت المملكة 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي 2022، ودخلت قائمة الـtop 10 في عدد من المؤشرات الفرعية منها المرتبة الرابعة في القيمة السوقية، والسادسة في الوصول إلى الاتصالات وتقنية المعلومات والسابعة في الاستثمار في رأس المال الجريء.الجامعات الأعلى في عدد العلماء
149 عالما بجامعة الملك عبدالعزيز
138 بجامعة الملك عبدالله للعلوم
109 بجامعة الملك فهد للبترول
78 بجامعة الملك سعود
34 بجامعة الأمام عبدالرحمن بن فيصل
33 بجامعة الملك خالد
25 في جامعة الطائف
23 بجامعة الأمير سلطان
20 في جامعة طيبة
19 في جامعة الجوف
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