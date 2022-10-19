شكرا لقرائتكم خبر المملكة الـ14 عالميا لأفضل العلماء الناشرين بـ«ستانفورد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما حلت جامعة المؤسس أولا، تصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما جاءت في المرتبة 14 عالميا ضمن قائمة ستانفورد لأفضل العلماء الناشرين في 2022، بحسب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. وتصدرت المملكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ1000 عالم ضمن القائمة في المجال العلمي.

وتم الاعتماد في الاختيار لأفضل 100 ألف عالم حسب C-SCORE وبحسب أعلى تصنيف حسب المجال الفرعي. وتضمنت القائمة عددا كبيرا من العلماء في مختلف الجامعات السعودية. وقفزت المملكة 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي 2022، ودخلت قائمة الـtop 10 في عدد من المؤشرات الفرعية منها المرتبة الرابعة في القيمة السوقية، والسادسة في الوصول إلى الاتصالات وتقنية المعلومات والسابعة في الاستثمار في رأس المال الجريء.

الجامعات الأعلى في عدد العلماء

149 عالما بجامعة الملك عبدالعزيز

138 بجامعة الملك عبدالله للعلوم

109 بجامعة الملك فهد للبترول

78 بجامعة الملك سعود

34 بجامعة الأمام عبدالرحمن بن فيصل

33 بجامعة الملك خالد

25 في جامعة الطائف

23 بجامعة الأمير سلطان

20 في جامعة طيبة

19 في جامعة الجوف