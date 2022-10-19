حائل تتصدر فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت حائل فاشيات األمراض المنقولة بواسطة الغذاء فـي 2021م بحسـب تقرير حديـث لوزارة الصحة. وأشـار التقرير إلى حدوث 28 فاشـية في حائل خالل العام الماضي تسـببت في إصابة 298 شـخصا منهم 181 ذكـورا و117 حالة من اإلناث. وحلت الرياض ثانيا بـ22 فاشية تسببت في إصابة 89 شـخصا منهم 47 من الذكـور و42 من اإلناث. وحفر الباطن حلت ثالثا بـ17 فاشـية تسـببت في إصابة 69 شـخصا أغلبهم إناث. وحلت الرياض ثانيا بـ22 فاشية تسببت في إصابة 89 شـخصا منهم 47 من الذكـور و42 من اإلناث. وحفر الباطن حلت ثالثا بـ17 فاشـية تسـببت في إصابة 69 شـخصا أغلبهم إناث.

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