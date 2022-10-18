شكرا لقرائتكم خبر أفلام السينما السعودية الجديدة تكشف عن مبدعيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أمس، عن المجموعة الأولى من الأفلام المختارة ضمن فئة «سينما السعودية الجديدة» للعرض في دورته الثانية، التي تضم 11 فيلما تعرض للمرة الأولى، و5 أفلام تعرض للمرة الأولى على الساحة الدولية، والمقرر إقامته خلال الفترة من 1 - 10 ديسمبر المقبل في جدة.

واستكمالا للنجاح الذي حققته الدورة الافتتاحية، سيرحب المهرجان بصناع الأفلام والمواهب الجديدة والإعلاميين والجمهور على مدار 10 أيام من الفعاليات، التي ستشهد عرض نحو 120 فيلما من أفضل الأفلام على مستوى العالم، إضافة إلى برنامج حافل بصناعة الأفلام وعروض الجماهير.

وأفاد مدير البرنامج السعودي بالمهرجان محيي قاري بأن المهرجان احتفى العام الماضي بعرض مجموعة ثرية ومتنوعة من الأفلام القصيرة الشيقة التي قدمتها مجموعة من المواهب الواعدة، لافتا إلى أن مجموعة الأفلام التي ستعرض التي يقدمها مجموعة من صناع الأفلام السعوديين تهدف إلى إلقاء الضوء على المواهب السعودية المبدعة،

وذلك من حيث اختلاف قصص الأفلام المعروضة التي يجمعها التشويق والإثارة، الأمر الذي يؤكد على المستقبل الواعد الذي ينتظر صناعة الأفلام في المملكة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي:

10 أيام ابتداء من 1 ديسمبر.

120 فيلما سيتم عرضها.

11 فيلما تعرض للمرة الأولى.

5 أفلام دولية تعرض للمرة الأولى.