شكرا لقرائتكم خبر ورشة عن قطاع الأفلام في سوق العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة الأفلام أمس الأول ورشة عمل بعنوان «قطاع الأفلام في سوق العمل»، بحضور عدد من الممارسين والمتخصصين في القطاع.

وبدأت الورشة بجلسة «سوق الأفلام.. الواقع والفرص»، ناقشت حجم سوق الأفلام في المملكة، ودور القطاع في دعم الاقتصاد المحلي، فيما ناقشت الجلسة الثانية «سوق الأفلام.. أبرز التحديات وسبل التغلب عليها» كيفية دمج قطاع الأفلام في سوق العمل بعد استعراض المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع.

وخلص الحضور إلى ضرورة الحرص على تطبيق المعايير العالمية في صناعة الأفلام وجودتها، وحصر الوظائف المهنية، وإعداد منصة متخصصة تجمع بين العاملين والمتخصصين والشركات والجهات المعنية لتبادل الخبرات، والاطلاع على المستجدات، وتدريب أطقم فنية ومهنية بالقطاع من أجل تحسين جودة الإنتاجية، والعمل على إيجاد مواسم لصناعة الأفلام لتحفيز سوق الإنتاج.