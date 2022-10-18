64 % يفضلون الأم وسيطا في الحوار الأسري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحسين جودة التواصل بين الوالدين يرسي دعائم استقرار الأسرة ويضمن تعبير أفرادها عن احتياجاتهم ومشكلاتهم بأريحية للوصول إلى حلول مشتركة، وبحسب مجلس شؤون الأسرة فإن 64% من الأبناء يفضلون أن تكون الأم وسيطا في الحوارات الأسرية. وبصفة عامة فإن تحسينك المستمر لعملية الاتصال الفعال، هي بوابة دخولك لعالم طفلك، وبتكامل الأدوار داخل الأسرة تتوازن الحياة، وتصبح أكثر رحابة لتحقيق تطلعات أفرادها. ويمكن للأسرة أن تبني قيما يصعب هدمها بأن تقدم نفسك قدوة حسنة، ولفت انتباه الأطفال لأهمية القيم في ممارساتهم اليومية، إلى جانب التحدث معهم عن قيم الحياة في الماضي، وأن تسرد لهم قصص نجاح المتمسكين بقيمهم ومبادئهم، وتشجيعهم على خوض أنشطة وتحديات ذات قيمة، وأن تقدر مجهوداتهم. ويمكن للأسرة أن تبني قيما يصعب هدمها بأن تقدم نفسك قدوة حسنة، ولفت انتباه الأطفال لأهمية القيم في ممارساتهم اليومية، إلى جانب التحدث معهم عن قيم الحياة في الماضي، وأن تسرد لهم قصص نجاح المتمسكين بقيمهم ومبادئهم، وتشجيعهم على خوض أنشطة وتحديات ذات قيمة، وأن تقدر مجهوداتهم. أهمية الحوار األسري بين الوالدين:

فهم حقيقة المشاعر.

تقريب وجهات النظر.

الوصول لحل مشترك.

زيادة تماسك العلاقة وقوتها. طرق تحسين الاتصال بين الوالدين: إعطاء الحوار أهميته بالتركيز الكامل.

الإنصات واحترام فكرة الشريك المحاور.

التواصل البصري مع الآخر.

الابتعاد عن الغرور والتعنت خلال المناقشة.

الصبر والهدوء وعدم المقاطعة.

أهمية الحوار الأسري بين الوالدين:

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