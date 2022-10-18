المملكة تصدر 215 ألف طن من التمور بقيمة 1.2 مليار ريال

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استعرض المجلس الدولي للتمور أبرز مؤشرات إنتاج وتسويق التمور في المملكة، وذلك عبر ورقة علمية بعنوان “التسويق الإلكتروني عبر سلاسل الإمداد في قطاع التمور”.

وأوضحت إحدى جلسات منتدى المعرض الزراعي السعودي، الذي يُقام برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة في المدة من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري، أن الإنتاج المحلي من التمور في المملكة بلغ 1.5 مليون طن، فيما قفزت صادراتها من التمور إلى 215 ألف طن بقيمة 1.2 مليار ريال، وبلغ حجم صادرات المنتجات التحويلية للتمور 47 ألف طن.

من جانبها، قدّمت المؤسسة العامة للحبوب ورقة حول “آثار خفض نسبة الفاقد والهدر من الأغذية على استدامة الغذاء العالمي”، حيث أشارت إلى أن المملكة أطلقت العديد من المبادرات للحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، مستعرضة نسب الفقد والهدر الغذائي بالمملكة وسُبل الحد منها، متناولًا بالتفصيل أهم مسببات الفقد والهدر، والآثار المترتبة عليها.

وأبانت المؤسسة العامة للحبوب أنها نفّذت مشروع دراسة المسح الميداني لقياس الفقد والهدر الغذاء وسُبل الحد منها، حيث أوضحت الدراسة أن إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للطعام والمشروبات والتبغ بالمملكة بلغ 219 مليار ريال، وبلغت نسبة الهدر في الغذاء 18% بقيمة 40.4 مليار ريال.



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Source akhbaar24

