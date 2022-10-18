︎ .





بغداد 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واس

أكدت الجمهورية العراقية أن تخفيض مجموعة “أوبك بلس” للإنتاج مرتبط باستقرار السوق ومتطلباته.

وقالت “الخارجية العراقية” في بيان اليوم: “نتابع ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك بلس بشأن تخفيض إنتاج النفط وما عكسه القرار من تجاذبات, مضيفة أن المسار الذي تم الإرتكان إليه داخل المنظمة، يعبر عن رؤية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته، وتنظيم عملية العرض والطلب، وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تتقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي وباتفاق جماعي بين دول أوبك بلس “.

وأضافت أن الوزارة ترفض أي سياسة هادفة إلى الضغط، وتدعم موقف المنظمة ولاسيما المملكة العربية

//انتهى//

23:25ت م

0218 بغداد 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسأكدت الجمهورية العراقية أن تخفيض مجموعة “أوبك بلس” للإنتاج مرتبط باستقرار السوق ومتطلباته.وقالت “الخارجية العراقية” في بيان اليوم: “نتابع ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك بلس بشأن تخفيض إنتاج النفط وما عكسه القرار من تجاذبات, مضيفة أن المسار الذي تم الإرتكان إليه داخل المنظمة، يعبر عن رؤية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته، وتنظيم عملية العرض والطلب، وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تتقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي وباتفاق جماعي بين دول أوبك بلس “.وأضافت أن الوزارة ترفض أي سياسة هادفة إلى الضغط، وتدعم موقف المنظمة ولاسيما المملكة العربية السعودية //انتهى//23:25ت م0218 www.spa.gov.sa/2393594 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / العراق تؤكد أن تخفيض “أوبك بلس” للإنتاج مرتبط باستقرار السوق ومتطلباته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.