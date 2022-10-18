كيف نحمي أطفالنا من دعوات الشذوذ والمثلية؟.. خبير إرشاد نفسي وأسري يُوضح

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قدم الدكتور عبدالرحمن العازمي، خبير الإرشاد النفسي والأسري، نصائح هامة من أجل لحماية أطفالنا من دعوات الشذوذ والمثلية عبر الانترنت، مشيرًا، كُن صديق طفلك واكسر الحواجز.
وقال الدكتور عبدالرحمن العازمي، خبير الإرشاد النفسي والأسري، في تصريحات متلفزة عبر قناة روتانا خليجية: “لا بد أن نعرف الآن أننا نتعرض إلى إغواء ممنهج يخاطب العقول ويخترق العقول والادمغة”.
وأضاف: “يجب أن نعترف أن الهروب من المشكلة ليس حل، للمشكلة يجب أن نجاوب على تساؤلات أطفالنا لذلك يجب أن يكون لدينا معرفة إذا لم يكون لدينا المعرفة الكاملة ولم نجاوب على التساؤلات فالعدو سيجاوب بدلًا منا”.
وأكمل: ” إذا كانت ثقافة العيب عالية فالعيب دخل الجيب يجب أن نتكلم عن الموضوع مع الطفل ونتكلم مع الطفل أن هؤلاء أشخاص شاذين يخالفون عاداتنا وضد أخلاقنا، فهو يعد موضوع غير أخلاقي، ويهاجم قيم مجتمعاتنا”.
واختتم حديثه: “يجب أن يكون طفلي صديقي، ويعرض علي المشكلة ولا يعرضها على الاخرين لا بد أن أتحدث مع الطفل”.
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Source almnatiq
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