الأهلي يفوز بخماسية وديًا أمام رضوى (فيديو وصور)

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فاز فريق الأهلي بخماسية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره رضوى وديًا مساء اليوم الثلاثاء.
وتقدّم الأهلي بعد مرور 3 دقائق عن طريق لاعبه ثامر العلي قبل أن يضيف زياد الجهني الهدف الثاني بالدقيقة 8 ثم سجل ريان حامد الهدف الثالث بالدقيقة 19 بينما أحرز لويس غرابان الهدف الرابع بالدقيقة 24.
وعاد الأهلي خلال الشوط الثاني للتسجيل مرة خامسة بالدقيقة 49 عن طريق لاعبه ثامر العلي، فيما قلّص فريق رضوى النتيجة بهدف في الدقيقة 52.
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Source akhbaar24
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