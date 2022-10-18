مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يشهد انطلاق فعاليات “جولة مسك” المُقامة في جدة

︎

.

المناطق_مكة المكرمة

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل انطلاق فعاليات “جولة مسك” بجدة، والتي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” خلال الفترة من الـ18 وحتى الـ19 من شهر أكتوبر الحالي.

واطّلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على الفعاليات المصاحبة للمعرض التفاعلي لـ”جولة مسك”، والذي يُقدّم صورة شاملة لماضي وحاضر ومستقبل المؤسسة وجهاتها التابعة. كما استمّع سموّه إلى شرح عن الفعالية التي يشارك فيها أكثر من 30 متحدثاً في مجالات القيادة والريادة والمجتمع والمهارات. وألقى الدكتور بدر بن حمود البدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك” كلمة رحب من خلالها بسمو أمير منطقة مكة المكرمة وتشريفه للجولة التعريفية. واستهلّ الدكتور بدر البدر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسة مسك تقف على ذكرى تحمل في طياتها تاريخاً حافلاً بالعطاء والتمكين والإلهام. وأوضح: “نحتفي بعقدٍ كاملٍ من تمكين الشباب وصناعة الأثر؛ 10 سنوات جسدت حكاية ملهمة بدأت بطموح الداعم الأول للشباب سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله، وتُرجم الطموح على أرض الواقع بإيمان سموه وانطلاقاً من رؤيته لتمكين الشباب وتسليحهم بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من رسم مستقبل أفضل للمملكة والعالم”. وأضاف الدكتور بدر البدر: “هذه الرؤية هي حجر الأساس لمسك؛ فبدعمٍ سخيٍ من سمو المؤسس -حفظه الله- تأسست مسك فصنعت الفرق في حياة الملايين من الشباب، فخلال 10 سنوات استطاعت برامج ومبادرات مسك أن تخلق الفرص لملايين الشباب لاستثمار طاقاتهم الكامنة وتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية، حيث لامسك أكثر من (5,500,000) مستفيد، وصنعت قادة ملهمين قادرين على إيجاد أفضل الحلول للتحديات الحالية والمستقبلية، فمثلاً من خلال برنامجنا النخبوي قادة 2030 خلال عام واحد تخرج 180 قائداً مؤهلاً حتى الآن. كما استطاعت مسك أن تدعم رواد الأعمال وشركاتهم الناشئة بما يعزز الاقتصاد الوطني من خلقٍ لوظائف ورفع للقيمة السوقية للشركات الناشئة. واستطاعت مسك أن تُسهم في بناء القطاع الثالث بتمكين المنظمات الشبابية غير الربحية بما يضمن استدامة المجتمع ويُعظّم أثر العطاء والمشاركة المجتمعية”.

يُذكر بأن فعالية “جولة مسك” التي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان تتضمن عروضاً تفاعليةً وجلسات حوارية وحلقات نقاش تتيح للمستفيدين التفاعل والتواصل والاستفادة من التجارب الناجحة والمُلهمة التي يستعرضها قادة مميزون ونخبة من خريجي برامج المؤسسة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

