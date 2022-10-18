الأخضر يدشن تدريباته في أبوظبي ضمن مرحلة الإعداد لكأس العالم

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دشن المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء إلى “أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة” المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وعقد المدير الفني إيرڤي رينارد ومدير المنتخب حسين الصادق اجتماعًا مطولاً مع لاعبي الأخضر؛ لشرح برنامج المرحلة الحالية والمقبلة وحتى كأس العالم، وإيضاح التعليمات والضوابط الخاصة بمعسكرات الأخضر، وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الاستعداد الأمثل للجميع بما يحقق الهدف الذي من أجله أقيمت المرحلة الحالية.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب قصر الإمارات” تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ بعدها أجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة

ولم يشارك اللاعبين المصابين سالم الدوسري، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، عبدالله مادو، سامي النجعي” في التدريبات الجماعية لمتابعة حالتهم الصحية من قبل الجهاز الطبي بالمنتخب الوطني لوضع برنامج تأهيلي وخطة علاجية لهم بما يتفق مع المرحلة القادمة.

ويواصل”الأخضر” يوم غدٍ الأربعاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً “بتوقيت الرياض” على “ملعب قصر الإمارات”.



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Source akhbaar24

