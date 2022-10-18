سياسي / قطر ترحِّبُ بتراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

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الدوحة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واس

رَحَّبَت دولة قطر بإعلان أستراليا إلغاء اعتراف الحكومة السابقة بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، عادَّةً أن القرار من شأنه أن يدعم المساعي الدولية الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام.

وأعربت “الخارجية القطرية” في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر إلى قرارات مماثلة من الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، تتسق مع الإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية, مؤكدةً موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

//انتهى//

22:56ت م

0211 الدوحة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسرَحَّبَت دولة قطر بإعلان أستراليا إلغاء اعتراف الحكومة السابقة بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، عادَّةً أن القرار من شأنه أن يدعم المساعي الدولية الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام.وأعربت “الخارجية القطرية” في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر إلى قرارات مماثلة من الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، تتسق مع الإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية, مؤكدةً موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.//انتهى//22:56ت م0211 www.spa.gov.sa/2393586 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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