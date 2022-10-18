تطهير وتعقيم 29 ألف موقع

نفذت الفرق الميدانية لأمانة المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي، أعمال التنظيف والتعقيم لـ 29.340 موقعاً في الأحياء والطرق والميادين، باستخدام 49.943 لتراً من المطهرات والتعقيم، وتسعى الأمانة من خلال هذه الأعمال، إلى رفع معدلات مستوى النظافة العامة والإصحاح البيئي بالمنطقة، كما رفعت الفرق الميدانية 50 سيارة خربة وهياكل تالفة من الطرق والمحاور الرئيسية، وذلك بهدف المحافظة على المظهر العام للأحياء والطرق، وتحسين المشهد الحضري من خلال رفع السيارات التالفة، وعالجت فرق الأمانة ما يزيد على 25 ألف متر مربع من ملاحظات الطرق.

ودعت الأمانة إلى أهمية التعاون والإبلاغ عن الملاحظات البلدية، من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940، أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية، للتعامل معها وفقاً للأنظمة والتعليمات.