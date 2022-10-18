النيابة العامة تحدد عقوبات إتلاف المنشآت.. تعرف عليها

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أكدت النيابة العامة، أن المرافق العامة هي مشروعات وطنية تستهدف تحقيق المصلحة العامة، وكذلك نمو النهضة المجتمعية والخدمية واستدامتها، مما يتعين معه الحفاظ على هذه المكتسبات وحمايتها.

ونشرت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أنه يتعين الحفاظ على هذه المكتسبات وحمايتها، وأن كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا يعاقب”.

وذكرت النيابة العامة، العقوبات التي يتعرض لها هؤلاء الأشخاص، والتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرافق أو الغير، بما ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

– السجن مدة تصل إلى سنتين

– غرامة تصل إلى مائة ألف ريال

– نشر منطوق الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية

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Source almnatiq

