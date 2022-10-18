سفير باكستان: العيش في المملكة أفضل من كندا.. والسعوديون كرماء

︎

.

المناطق_الرياض

فضل سفير دولة باكستان في السعودية أمير خرم راتهور، العيش في المملكة مع عائلته على تجربة العيش في كندا عندما كان سفيرا لدولته في أوتاوا، وذلك بحكم أنها دولة إسلامية وأن الحياة الثقافية بين الدولتين لا تختلف كثيرا، معبرا عن إعجابه بالثقافة السعودية لتميزها عن بقية الدول من حيث كرم الضيافة والطيبة والحب تجاه الآخرين والتي بدورها تساعد القادمين من الخارج للعيش في السعودية كموطنهم الأصلي.

وأوضح السفير الباكستاني لبرنامج “الدبلوماسي” على قناة السعودية، أن السعودية وباكستان تعملان على مواجهة كل المشكلات التي تعاني منها الأمة الإسلامية، كونهما يتميزان بتعمق جذور هويتهما في الإسلام، ويظهر ذلك جليًا في قطاعات عدة، من ضمنها منظمة التعاون الإسلامي التي تعمل لصالح القضايا الإسلامية.

وبين سفير باكستان بأن علاقة الدولتين لا تعتمد على أي حكومة باكستانية، فهي عميقة في قلوب الشعبين، نظرًا لما تتسم به العلاقة من أخوة وودية متبادلة، منوها على وجود مجلس تنسيق أعلى يعمل منذ زيارة ولي العهد لباكستان عام 2019 حتى الآن قائما على إدارة العلاقات الثنائية بين الدولتين.

وأكد السفير أمير خرم سعادته بتطور رياضة الغولف في السعودية، التي يمارسها في أوقات فراغه إلى جانب القراءة والطهي، كما تحظى عائلته بالارتياح والسعادة لتجربة العيش في السعودية بحسب قول ابنته “آية” إن العيش في الرياض أفضل من أوتاوا.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

