“الانضباط” تُغرم “الطائي” 100 ألف ريال بسبب مباراة “الهلال”

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، تغريم نادي الهلال 10 ألاف ريال؛ لتأخر لاعبي فريقه في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية مباراتهم أمام الطائي وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وأشارت لجنة الانضباط، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى إلزام نادي الطائي بدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال؛ لقيام جمهوره برمي (44) علبة مياه تجاه مضمار الملعب وإصابة المنسق الإعلامي للمباراة، وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وهُزم الطائي بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعته مساء يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن.

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Source akhbaar24

