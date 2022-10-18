“تحدي نيوم” للذكاء الاصطناعي يواصل استقبال مشاريع المبتكرين ورواد الأعمال

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واصل “تحدي نيوم” للذكاء الاصطناعي بنسخته الثانية لعام 2022 الذي أطلقته “سدايا” بالشراكة مع نيوم، استقبال الراغبين في الالتحاق بمنافسات التحدي حتى العاشر من نوفمبر المقبل.

ويهدف التحدي إلى دعم المبتكرين ورواد الأعمال، وبناء القدرات المحلية والدولية في الشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع أنحاء العالم، ودفعها إلى آفاق جديدة في عالم الابتكار.

ويتضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التي تواجهها نيوم، عبر 3 مسارات هي: توظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، وتمكين الفحص الآلي بالذكاء الاصطناعي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التشريعات القابلة للتنفيذ الآلي بغية تسريع الإجراءات ومواكبة التطورات المحلية.

ويُشترط للالتحاق بمنافسات التحدي التسجيل كفريق واحد يتراوح عدد أعضائه ما بين 2–5 أعضاء بالنسبة لرواد الأعمال، أما المنشآت الصغيرة فيشترط وجود كادر وظيفي مكون من 6-49 موظفاً وإيرادات تتراوح بين 3-40 مليون ريال سنوياً، بينما يشترط للمنشآت المتوسطة فريق عمل مكون من 50-249 موظفاً بدوام كامل وإيرادات تتراوح بين 40-200 مليون ريال سنوياً.

وسيحصل الفائزون على عقود تنفيذية مع نيوم بقيمة 500 ألف ريال لكل فائز من الفائزين في المسارات الثلاثة بمجموع 1.5 مليون ريال، لتطوير ابتكاراتهم وأفكارهم وتحويلها إلى منتجات على أرض الواقع، فضلاً عن تحفيز المنشآت لتقديم منتج الحد الأدنى.





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Source akhbaar24

