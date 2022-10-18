الأمين العام لـ”أوبك”: قرار خفض الإنتاج اتخذ للمساعدة في استقرار سوق النفط

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أكد الأمين العام لمنظمة “أوبك” هيثم الغيص، أن مجموعة “أوبك+” تحركت لخفض الإنتاج لمنع حدوث أزمة في وقت لاحق ووقف موجة من التقلبات.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقده في جنوب أفريقيا اليوم (الثلاثاء) أن القرار الأخير بخفض إنتاج النفط تم بالإجماع، مضيفا: “قررت المجموعة اتخاذ موقف استباقي للمساعدة في استقرار أسواق النفط العالمية”.
وأشار إلى أن هناك توافقا في الرأي على التحرك الآن لمنع أي أزمة مستقبلاً، ومبيناً أن المنظمة ستدافع عن انتقال متوازن وشامل للطاقة لا يستثني أحدا.
وكان أعضاء “أوبك+” اتفقوا في ختام اجتماعهم الأخير على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر.
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Source akhbaar24
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