︎ .

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامًا لنادي مانشستر يونايتد بانتهاك لوائحه وذلك عقب مباراة نيوكاسل. وأوضحت صحيفة “مترو” البريطانية أن مانشستر يونايتد متهم بانتهاك لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وفقا للفقرة الأولى بالمادة 20 من لوائح الاتحاد. وتعرض كريج باوسون حكم مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، لاعتراض شديد من جانب لاعبي مانشستر يونايتد وتحديدا كريستيانو رونالدو بعد إلغاءه هدفا سجله النجم البرتغالي. وفرض نيوكاسل نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف على مانشستر يونايتد في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافود ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإنجليزي يتهم مانشستر يونايتد بانتهاك لوائحه في مواجهة نيوكاسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.