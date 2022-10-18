︎
.
كشفت مصادر عن تفاصيل إصابة قائد المنتخب السعودي ونادي النصر لكرة السلة، أيوب هوساوي.
وقالت المصادر وفقًا لـ”كووورة” إن أيوب هوساوي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لينتهي موسمه الرياضي رسميًا.
وأوضحت المصادر أن اللاعب تعرض للإصابة خلال مباراة أحد، الأسبوع الماضي، لكنه عاد للمشاركة دون أن يعرف حجم إصابته.
ومن المقرر أن يسافر اللاعب إلى الدوحة لإجراء العملية والتأهيل في الدوحة، مع تنفيذ جزء من برنامجه التأهيلي هناك قبل العودة لاستكماله في الرياض.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة قائد المنتخب السعودي لكرة السلة “هوساوي” بالرباط الصليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.