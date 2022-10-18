“البيئة والزراعة” تطلق حاضنة ومسرعة أعمال للثروة السمكية

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق حاضنة ومسرعة أعمال للثروة السمكية، وذلك خلال جلسات منتدى الأعمال الزراعي المصاحب للمعرض الزراعي السعودي 2022م.

وكشفت عن توقيع اتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المدينة الصناعية للصناعات الأساسية في جازان لإنشاء “مدينة البروتين” لتكون مخصصة للحوم والأسماك بمساحة 28 كيلومترًا مربعًا لاستغلال جلود الأغنام ومخلفات الأسماك والمواشي وتحويلها، لتكون نقطة تخزين وتصدير وإعادة تصدير.

وأوضح مدير الإدارة العامة للثروة السمكية بالوزارة الدكتور علي الشيخي أن إنتاج المملكة من الأسماك كان يبلغ 3 آلاف طن في 2015م، فيما تجاوز 35 ألف طن في النصف الأول لهذا العام.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تجربة تفريخ أسماك السلمون المرقط في المملكة، حيث ستُزرَع أول فصيلة في منطقة الباحة، منوهًا بأن مستهدف إنتاج الربيان عند بناء الإستراتيجية للقطاع كان بين 70 إلى 80 ألف طن في المملكة بحلول 2030م، وتجاوز الإنتاج لهذا العام أكثر من 100 ألف طن.

من جهته، أوضح المدير العام للإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور إبراهيم قاسم، أن إجمالـي إسهام قـطاع الـثروة الـحيوانـية فـي الـناتـج المحـلي فاق 17 مـليار ريال في 2020م، وبلغت أعداد الثروة الحيوانية في المملكة ما يُقارب 27 مليون رأس.

وكشف أن واردات لحوم الدواجن انخفضت بنسبة 12% منذ عام 2016م، وشهد إنتاج الدواجن نموًا كبيرًا، بمعدل سنوي 10% منذ عام 2014م، والمستهدف أن يصل إلى 85% في 2030م.



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Source akhbaar24

