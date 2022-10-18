︎
.
المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه اليوم، رئيس جمعية الطائف الخضراء الدكتور سعد العتيبي.
واستُعرِضت خلال اللقاء مبادرات قدمتها الجمعية تهدف إلى خدمة المحافظة في مجال البيئة وتسهم في تحسين جودة الحياة فيها.
واستمع سموه إلى شرح عن مبادرات الجمعية المجتمعية، مؤكدًا ما تلقاه مثل هذه المبادرات من تفاعل يجده المواطن والمقيم من خلال إشراكه في تفعيل وتعزيز دوره في خدمة المحافظة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير سعود بن نهار يستقبل رئيس جمعية الطائف الخضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.