الأمير سعود بن نهار يستقبل رئيس جمعية الطائف الخضراء

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز ‫محافظ الطائف‬ في مكتبه اليوم، رئيس جمعية الطائف الخضراء الدكتور سعد العتيبي.

واستُعرِضت خلال اللقاء مبادرات قدمتها الجمعية تهدف إلى خدمة المحافظة في مجال البيئة وتسهم في تحسين جودة الحياة فيها.

واستمع سموه إلى شرح عن مبادرات الجمعية المجتمعية، مؤكدًا ما تلقاه مثل هذه المبادرات من تفاعل يجده المواطن والمقيم من خلال إشراكه في تفعيل وتعزيز دوره في خدمة المحافظة.

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Source almnatiq

