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أوضحت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، الفئات التي من المهم لها أخذ التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية للوقاية من مضاعفات الإصابة.
وأبانت الوزارة أن الفئات التي من المهم لها أخذ التطعيم هم أصحاب الأمراض المزمنة، والمصابون بالسمنة المفرطة، والأطفال من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات، والفئة العمرية من 65 سنة فأكثر.
وأضافت أن من بين الفئات أيضا الأطفال من 6 أشهر إلى 18 عاماً، الذين يتناولون علاج الإسبرين لفترة طويلة، إضافة إلى العاملين في القطاعات الصحية.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر مع قرب فصل الشتاء.. “الصحة” توضح الفئات التي من المهم لها أخذ التطعيم ضد الإنفلونزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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