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يحتضن ملعب مدينة زايد الرياضية أولى وديات المنتخب الوطني في معسكره المقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادًا لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022. وسيستهل “الأخضر” ودياته في معسكر أبوظبي بمواجهة مقدونيا وذلك على ملعب مدينة زايد الرياضية، والذي سيحتضن كذلك آخر الوديات يوم 10 نوفمبر المقبل أمام بنما والذي نستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عنه.. – تم تدشين الملعب عام 1980 ويتسع لـ43 ألف متفرج. – يقع في قلب أبوظبي، واستضاف مباريات في كأس العالم للأندية في 3 نسخ 2009 و2010 و2017، كما استضاف نهائي كأس آسيا 1996 ونهائي كأس العالم للشباب 2003. – تضم المدينة الرياضية أكاديمية ميدنة زايد الرياضية والتي تم تأسيسها عام 2016.

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كانت هذه تفاصيل خبر “أخضر” ما قبل المونديال.. ملعب مدينة زايد صرح أبوظبي العملاق الذي يحتضن وديات المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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