الكويت تعلن تضامنها مع المملكة حيال التصريحات التي صدرت عقب قرار “أوبك بلس” الأخير

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامنها الكامل والشامل مع المملكة حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب القرار الذي اتخذته مجموعة (أوبك بلس) مؤخرا والتي أخرجت القرار من إطاره الاقتصادي الخالص.

وأشادت الخارجية بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ودورها في معالجتها بما يحفظ المصالح المشتركة للدول ويصون الأمن والسلم الدوليين ويدعم توازن السوق النفطية والاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأكدت في بيان لها اليوم (الثلاثاء) أن القرار الذي اتخذته مجموعة (أوبك بلس) جاء بناء على دراسات اقتصادية خالصة تم فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وشددت على أن هذا القرار جاء بإجماع كافة الدول الأعضاء في (أوبك بلس) وفق الأعراف السائدة في المنظمات الدولية.



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Source akhbaar24

