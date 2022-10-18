شرطة الطائف تستعرض أنظمتها وأسلحتها القديمة والحديثة في معرض أمني

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استعرضت شرطة محافظة الطائف أنظمتها وأسلحتها القديمة والحديثة في معرض أمني.

وسلطت الشرطة الضوء على الأنظمة والوزارات من عام 1344 هـ حتى عام 1370 هـ، بجانب عرض الزي القديم لرجال الأمن، والرواحل المستخدمة آنذاك، وبعض الأدوات والأسلحة والتجهيزات القديمة والحديثة التي تبرز تطور قطاع الأمن العام.

وتضمن المعرض الأدلة الجنائية عن بعض الأجهزة، ومسرح جريمة افتراضي بهدف التوعية بخطر المخدرات، وعرض وثائق تعود لأكثر من 95 عامًا، بجانب ركن توعوي عن كيفية الحصول على التصاريح النظامية للأسلحة، وطرق الاحتيال المالي وآلية البلاغات، والتوعية بالأنظمة المرورية.





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Source akhbaar24

