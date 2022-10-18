هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معرض جدة للكتاب

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المناطق_واس
أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم عن فتح باب التسجيل لدور النشر الراغبة في المشاركة في معرض جدة للكتاب 2022، الذي سيقام خلال الفترة من 8 – 17 ديسمبر المقبل، لأول مرة تحت إشراف الهيئة بحلته الجديدة.
ودعت الهيئة دور النشر المحلية والدولية إلى تقديم طلباتها عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/1209/new، خلال فترة التسجيل التي تنتهي يوم الأحد 23 أكتوبر.
ويمثل المعرض نافذة ثقافية تضم صنّاع الأدب والنشر والترجمة المحليين والدوليين؛ ليقدموا للقراء والمهتمين أحدث مؤلفاتهم وإصدارتهم الأدبية، إلى جانب ما يحتويه برنامجه الثقافي من فعاليات وأنشطة ثقافية مصاحبة، والتي تشتمل على محاضرات، وورش عمل ثقافية، وندوات يشارك فيها نخبة من الخبراء والمثقفين، وأمسيات شعرية، وركن مخصص للأطفال يحتوي على أركان تعليمية وتدريبية وترفيهية للأطفال؛ لتتيح بذلك تجربة ثقافية متكاملة تستهدف مختلف أطياف المجتمع.
ويأتي معرض جدة للكتاب، ضمن مبادرة “معارض الكتاب” التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة، والتي تندرج تحتها معارض للكتاب في مناطق مختلفة بالمملكة، ونظمت الهيئة من خلالها معرض المدينة المنورة للكتاب في شهر يونيو الماضي، ثم معرض الرياض الدولي للكتاب الذي اختتم مؤخراً.
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Source almnatiq
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