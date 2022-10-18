تسبب مرض خطير.. تحذير عاجل من خطورة منتجات تنعيم الشعر

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توصلت نتائج دراسة طبية حديثة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، أن هناك عدة مخاطر من المنتجات التي تستخدم في تنعيم وتمليس الشعر، كونها تتسبب بإصابة النساء بسرطان الرحم.

دراسة تحذر من منتجات تنعيم الشعر

وجاءت نتائج الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة المعهد الوطني للسرطان، إن النساء اللاتي يستخدمن منتجات كيميائية لتنعيم الشعر، أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم مقارنة بمن لا يستخدمن هذه المنتجات.

ووفقًا لموقع “سكاي نيوز” فإن الباحثون لم يجدوا أي ارتباط بين منتجات الشعر الأخرى التي أبلغت النساء عن استخدامها مثل صبغات الشعر والتجعيد، وخطر الإصابة بسرطان الرحم.

أبرز المواد الكيميائية التي تستخدم في تنعيم الشعر وتسبب السرطان

وأشار الباحثون إلى أن منتجات تنعيم أو تمليس الشعر التي تحتوي مركبات كيميائية مثل البارابين والبيفينول والفورمالديهايد، قد تساهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم.

وارتفع خطر الإصابة إلى 4.05 في المئة بالنسبة للمستخدمات اللواتي يكررن استعمال منتجات تمليس الشعر.

ويتوقع المعهد القومي للسرطان 12550 حالة وفاة هذا العام بسبب سرطان الرحم، أو 2.1 في المئة من إجمالي وفيات السرطان في الولايات المتحدة.

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Source almnatiq

