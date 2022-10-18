سفارة المملكة بأمريكا: قرار “أوبك +” اقتصادي وليس سياسيًا.. والعلاقة مع واشنطن استراتيجية

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أكدت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن قرار تحالف “أوبك+”، خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميًا، جاء استنادًا للاقتصاد وليس للسياسة.

ووصفت السفارة، علاقة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية بالاستراتيجية التي تخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين.

وكانت المملكة قد رفضت الانتقادات الموجهة لقرار أوبك+ خفض إنتاج النفط، حيث أكدت وزارة الخارجية، أن الخطوة تستند فقط إلى الهدف الأساسي للتحالف، وهو استقرار السوق وتجنب التقلبات، معربة عن رفضها التام التصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية.



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Source akhbaar24

