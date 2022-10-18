كييف تتهم روسيا بضرب البنية التحتية للطاقة

︎

.



كشف عدد من مسؤولي أوكرانيا وشهود عيان إن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية للطاقة في شمال كييف صباح اليوم الثلاثاء، مما تسبب في عدة انفجارات، وأدى إلى تصاعد الدخان في سماء المدينة.

ووفقًا لموقع “سكاي نيوز” فإن كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أكد أن روسيا وجهت ثلاث ضربات لمنشأة طاقة غير محددة، كما أن الهجوم استهدف “البنية التحتية الحيوية” وإن عمال الطوارئ يتجهون إلى هناك.



ومن جانيه قال دنيس شميجال، إن الضربات الروسية استهدفت منشآت حيوية في 3 مناطق أوكرانية منها العاصمة كييف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في “مئات البلدات”، حسبما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميجال.

وأوضح شميجال: “هذا الصباح، هاجم الروس مرة أخرى منشآت الطاقة في أوكرانيا في ثلاث مناطق و5 ضربات بطائرات مسيرة على كييف وهجمات صاروخية على منطقتي دنيبروبتروفسك (وسط شرقي) وسومي (شمال شرقي)”، مبرزا أن “مئات البلدات دون كهرباء”.

كما ذكرت شركة الطاقة النووية الحكومية “إنرجواتوم” أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية انفصلت عن شبكة الكهرباء الوطنية، يوم الاثنين، بعد قصف روسي، مما دفع مولدات الديزل الاحتياطية إلى العمل.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

