لفقدان الوزن بسرعة.. تناول هذه الوجبة اللذيذة في الإفطار

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يمكن أن يكون بدء اليوم مع وجبة فطور مميزة، طريقة رائعة لنظام فقدان الوزن، يرجع ذلك لما يتمتع به الإفطار من أهمية كبيرة في التمثيل الغذائي.

يرى الدكتور مايكل موسلي، أخصائي التغذية البريطاني، أن أفضل طريقة لبدء اليوم لفقدان الوزن بسرعة، هي تناول البيض بمختلف الطرق سواء مسلوق أو مخفوق أو مقلي، بحسب “ديلي إكسبريس”.

البيض يعتبر جزءًا لا يتجزأ من وجبة الإفطار التي تُنقص الدهون، لأنه سيجعلك تشعر بالشبع مقارنة بتناول الحبوب أو الخبز المحمص، وفقًا للدكتور موسلي.

وجبة الإفطار الغنية بالبروتين

تحتوي البيضة المسلوقة متوسطة الحجم على حوالي 6,4 جرام من البروتين وحوالي 66 سعرة حرارية، ويؤدي تناول وجبة الإفطار الغنية بالبروتين إلى كبح أي رغبة في وجبات خفيفة غير صحية أثناء النهار.

وينصح أخصائي التغذية البريطاني، بتناول البيض مع مصدر ثانٍ للبروتين والخضار لإعداد وجبة مفيدة ومتكاملة، على سبيل المثال مع جبن البارميزان أو السلمون المدخن مع رشة من الفلفل الحار.

إذا قمت بإقران البيض ببروتين شائع، فإن المفتاح هو اختيار البروتين قليل الدهن مثل الأسماك الزيتية أو الديك الرومي، واستخدام اللحوم المصنعة باعتدال، مثل السلامي أو النقانق.

عملية التمثيل الغذائي

للحصول على إفطار متكامل، يمكن إضافة الفطر الغني بفيتامين د والسبانخ الغنية بالمغذيات والكركم والثوم ورقائق الفلفل الحار التي تسرع عملية التمثيل الغذائي؛ إلى البيض والتمتع بمذاق لذيذ، كما ذكر الطبيب البريطاني.

وبعيدًا عن وجبة إفطار صحية تعتمد على البيض، حث الدكتور موسلي على الابتعاد عن معظم حبوب الإفطار؛ لأن أغلبيتها يحتوي على كمية كبيرة من السكر، فإذا لم تكن من محبي البيض، فإن الاعتماد على الخضراوات يعد خيارًا مغذيًا آخر.

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Source almnatiq

