الكويت: مجلس الأمة يعقد أولى جلساته بحضور ولي العهد ورئيس الحكومة

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عقد مجلس الأمة الكويتي الجديد اليوم (الثلاثاء) أول جلسة له بعد الانتخابات بحضور ولي العهد ورئيس الحكومة. وافتتح نائب أمير دولة الكويت وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر للبرلمان. وكانت الحكومة الكويتية الجديدة أدت أمس الإثنين اليمين الدستورية، أمام نائب الأمير ولي العهد، والذي دعا الحكومة الجديدة إلى تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والإسراع في تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة السياسية وشعب الكويت.

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