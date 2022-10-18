لجميع التخصصات.. وظائف شاغرة في المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي

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يعلن المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي عن فتح باب التقديم لشغل عدة وظائف شاغرة في مختلف مناطق المملكة للرجال والنساء حملة البكالوريوس في مختلف التخصصات .

وظائف شاغرة في المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي

وكشفالمركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي، عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم مع تحديد رابط الدخول والاطلاع على كافة الشروط المحددة لكل وظيفة.

– عدد الوظائف (130 وظيفة – للرجال والنساء)

– مناطق التوظيف (مختلف مناطق المملكة)

مسميات الوظائف:

– أخصائي بيئي (عدد 68)

– أخصائي طوارئ (عدد 33)

– أخصائي أوساط بيئة (عدد 29)

التخصصات المطلوبة:

– علوم البيئة

– علوم صحة البيئة

– علوم تقنيات البيئة

– هندسة تقنيات البيئة

– هندسة البيئة

– هندسة الطاقة المتجددة

– الهندسة الكيميائية

– الهندسة المدنية

– الهندسة الجيولوجية

– علوم الأحياء

– علوم الكيمياء

– علوم الفيزياء

– علوم جيولوجيا المياه

– علوم البحار

– علوم المياه

– العلوم الزراعية

– علوم النباتات

– علوم أزمات وكوارث

– تخصصات أخرى

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– الإلمام بمهارات الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

– حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.

– مهارات في إدارة الوقت والتواصل ومهارات التفاعل والاتصال مع الأفراد.

– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

نبذة عن المركز:

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو مركز حكومي سعودي مقره في الرياض، تأسس بموافقة مجلس الوزراء في مارس 2019، بعد إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يهدف المركز إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة مباشرة، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1444/3/21هـ (الموافق 2022/10/17م) عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: (من هنا) ويستمر حتى الخميس 1444/3/24هـ (الموافق 2022/10/20م).

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Source almnatiq

