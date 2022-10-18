لا تتألم وحدك.. 5 نصائح تعينك في رحلة البحث عن لقمة العيش

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نصح الكاتب الصحفي عبد الله سليمان الطليان، بـ5 أمور يجب على الإنسان فعلها لتعينه في رحلة البحث عن لقمة العيش، إذا ما ألمَّ به مرض أو ألم أو ما يحول بينه وبين استكمال هذه الرحلة.
وأضاف الطليان في مقال بصحيفة “الجزيرة” أنه على الإنسان ألا يستسلم لو أن القدرة أو الطاقة الجسدية تعطلت بفعل المرض والإعاقة وتقدم العمر الذي يعري تلك الأجساد ويقضي على حيويتها وطاقتها.
5 نصائح تعينك في رحلة البحث عن لقمة العيش
وقال إن المرض يجعل الحصول على لقمة العيش تتعثر أو تتعطل أحياناً، ويمكن أن يعيش في دوامة من الأفكار تسبب له الاضطراب والقلق.
وأدلى الطليان بـ5 نصائح للخروج من هذه الحالة وهي:
1-الترفيه وتغيير المكان حسب الاستطاعة.
2-اللقاءات الاجتماعية الدورية والتي تنتشل الإنسان من صراعه الفكري المزعج.
3- أن يتبحر بنفسه إلى أجواء السعادة و التفاؤل.
4- التشجيع والمؤازرة للمعاق والمريض ليس من قبل محيطه بل من قبل المجتمع ككل.
5- نشر واستدعاء قصص النجاح أمام المريض أو المعاق.
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Source almnatiq
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