ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. و عيار 24 يسجل 198 ريال للجرام

︎

.

المناطق_متابعات

ارتفعت اليوم الثلاثاء أسعار الذهب في المملكة بشكل طفيف ، مقارنة بالأسعار التي تم تسجيلها أمس الاثنين.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 174.07 ريال، 46.42 دولار، وعيار 18 وصل إلى 149.20 ريال، 39.79 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 198.93 ريال، 53.05 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 182.36 ريال، 48.63 دولار.

وجاء سعر أونصة الذهب ، كالآتي:

سعر أونصة الذهب للبيع: 6206 ريالات، ما يعادل (1655 دولاراً).

سعر أونصة الذهب للشراء: 6210 ريالات، ما يعادل (1656 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية، كالآتي:

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1676 ريالاً، ما يعادل (446 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1755 ريالاً، ما يعادل (468 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 1915 ريالاً، ما يعادل (510 دولارات).

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

