“إحكام” توضح أنواع الوثائق والمستندات في طلبات تملك العقارات

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أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” أنواع الوثائق والمستندات في طلبات تملك العقارات.

وأوضحت “إحكام” أن الوثائق تشمل، الأحكام والقرارات والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل المثبتة لوضع اليد على العقار دون إثبات الملك، بما في ذلك صكوك المبايعات، وصكوك إثبات الأنقاض وصكوك الخصومة، وصكوك الصلح، وصكوك إثبات الاختصاص، والاستيطان، وصكوك المجاورين، وصكوك الملكية المؤقتة.

وأضافت أن الوثائق تشمل أيضا أوامر المنح والإقطاع الصادرة من المقام السامي، إضافة إلى القرارات والإشعارات والتراخيص والعقود الصادرة من الجهات الحكومية بما في ذلك القرارات الزراعية، وإشعارات إيصال الخدمات، والتراخيص البلدية، ووثائق خرص الزكاة وجمعها.



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Source akhbaar24

