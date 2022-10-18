طلاب يستخدمون حيلة جديدة لاستغلال “الذكاء الاصطناعي” في كتابة الواجبات

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كشف تقرير حديث عن استخدام الطلاب البارعين في مجال التقنية، “الذكاء الاصطناعي” في كتابة الواجبات دون أن تنجح أدوات وبرامج اكتشاف الغش والسرقة في اكتشافها.
وأوضح التقرير الذي نشره موقع “Motherboard”، أنه في تلك الخطوة يجرى استخدام أدوات توليد اللغة المتطورة مثل أداة GPT-3 المتقدمة من شركة OpenAI، وهي حيلة تم اللجوء إليها من أجل إنجاز الواجبات دون اكتشاف ذلك.
ولفت إلى أنه يتم طرح السؤال على التقنية لتقوم بتوليد الإجابات المثالية للحصول على العلامة الكاملة، إلا أن المُختصين يرون أن استخدام هذه التقنية في كتابة التكاليف يعد غشاً دون أي شك لذا يتعين على المُعلمين القلق من مستقبل للتعليم.
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Source akhbaar24
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