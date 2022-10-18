“سكني”: استرجاع رسوم الجدية يكون عن طريق المطور العقاري وفق اشتراطات

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المناطق_متابعات
أكد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن استرجاع رسوم الجدية التي يتم دفعها لحجز المنتج السكني يكون عن طريق المطور العقاري ووفق اشتراطات محددة.
وأوضح البرنامج، أن رسوم الجدية يتم دفعها لضمان حجز المُنتج، واسترجاع رسوم الجدية يكون عن طريق المطور العقاري ووفق اشتراطات محددة، داعياً من يرغب في استعادة رسوم الجدية إلى زيارة الجهة المطورة لتقديم طلب استرجاع لها.
وجاء تأكيد البرنامج في رده على استفسار من أحد الأشخاص تراجع عن حجز منتج سكني ويرغب في استعادة رسوم الجدية.
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Source almnatiq
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