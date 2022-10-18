“حساب المواطن”: يجب الإفصاح عن السجل التجاري وإن لم يكن له عوائد

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دعا برنامج “حساب المواطن”، إلى الإفصاح عن السجل التجاري في حال امتلاكه من قبل المُستفيد وإن لم يكن له أي عوائد مالية.

وبيّن البرنامج، أنه في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه، حيث يلزم الإفصاح باختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري).

وأشار إلى أنه يتم بعد ذلك إضافة الدخل ثم الضغط على حفظ، وفي حال عدم وجود عوائد مالية يتم إضافة (0) ثم الضغط على حفظ.



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Source akhbaar24

