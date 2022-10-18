إضافة خيار تسليم الواجب في «منصة مدرستي».. تعرف على أهميتها

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ضمن التحديثات الأخيرة لـ منصة مدرستي تم إضافة خيار تسليم الواجب (خارج النظام)
وأوضح المعلم عبدالله السلطان، المهتم بنشر التوعية في المجال التعليمي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه الخاصية تتيح للمعلم استلام الواجب من الطالب يدوياً أو عن طريق أي تطبيق آخر خارج المنصة .
وفي وقت سابق، نشر المعلم عبدالله السلطان، المهتم بنشر التوعية في المجال التعليمي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو وثق من خلاله تحديث جديد لأداة “تحضيري” لإعداد الدروس في منصة مدرستي.
وأوضح أن التحديث الجديد يشمل أيقونة لتحضير الدروس مع إضافة :
– واجب.
– اختبار .
– نشاط .
– أيقونة لتحضير الدروس بدون إضافة ( واجب و اختبار و نشاط)
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Source almnatiq
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