مقتل طفلين وإصابة ثالث بانفجار قذيفة في محافظة كركوك شمالي العراق

︎ . المناطق_متابعات قتل طفلان وأصيب ثالث جراء انفجار قذيفة في محافظة كركوك شمالي العراق أمس.

وقال مصدر أمني:” إن طفلين قتلا وأصيب طفل آخر نتيجة انفجار قذيفة من المخلفات الحربية، في إحدى القرى بمحافظة كركوك”.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع العراقية العثور على صواريخ وعبوات ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي شرقي محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن قوة من الجيش عثرت على 30 صاروخا و13 قذيفة مدفعية من مخلفات داعش شرقي صلاح الدين. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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