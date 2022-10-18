استشاري أمراض جلدية: 6 قواعد مهمة للاستحمام في الشتاء

︎ . المناطق_متابعات نصح د. ظافر آل حافظ استشاري طب وجراحة الجلد، ببعض القواعد للاستحمام في فصل الشتاء. وقال آل حافظ، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “مع قرب الشتاء هناك قواعد مهمة للاستحمام كالتالي: ١- تجنب الاستحمام بماء حار ٢- مدة الاستحمام لا تتعدى ١٠ دقائق ٣- حاول ما تستحم أكثر من مرة يوميا ٤- استخدم غسولات لطيفة غير عطرية. ٥- تجنب فرك الجلد ٦- ادهن مرطب مناسب بعد الانتهاء من الاستحمام مباشرة ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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