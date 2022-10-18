برعاية أمير الشرقية.. انطلاق معرض وظائف 2022 في هذا الموعد

︎ . المناطق_متابعات أعلنت غرفة الشرقية موعد إقامة معرض وظائف 2022، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ومشاركة جهات حكومية وأهلية وشركات ومؤسسات تدريبية وتعليمية، وذلك وفقاً للتفاصيل. وعد إقامة معرض وظائف 2022: رجال: الإثنين 2022/10/24م (الساعة 4 مساءً إلى 8 مساءً). الثلاثاء 2022/10/25م (الساعة 10 صباحاً إلى 2 مساءً – الساعة 4 مساءً إلى 8 مساءً). الأربعاء 2022/10/26م (الساعة 10 صباحاً إلى 2 مساءً – الساعة 4 مساءً إلى 8 مساءً). سيدات: الخميس 2022/10/27م (الساعة 10 صباحاً إلى 2 مساءً – الساعة 4 مساءً إلى 8 مساءً). مكان المعرض: شركة معارض الظهران الدولية (الظهران اكسبو). طريقة التسجيل: أوضحت الغرفة أن التسجيل متاح الآن، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 17 أكتوبر 2022م. ملاحظة هامة: التسجيل الزامي. لن يتم قبول الأوراق أو السير الذاتية. وللتسجيل ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: ( هنا ). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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