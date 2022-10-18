يفقد السيطرة على التحكم بالأكل.. ما هو اضطراب نهم الطعام وما أبرز أعراضه وتأثيراته

︎

.



استعرضت مدينة الملك سعود الطبية، أبرز المعلومات حول اضطراب نهم الطعام والأعراض الخاصة بهم والتأثيرات الناتجة عنه.

وأكدت المدينة، أن اضطراب نهم الطعام هو اضطراب قهري يتضمن نوبات متكررة من الشره وتناول كميات كبيرة من الطعام خلال فترة قصيرة، ويعد اضطراباً شائعاً وحاداً قد يُهدد حياة المُصاب.

وأشارت إلى أن أبرز أعراضه تتضمن تناول كميات كبيرة وغير طبيعية من الطعام في فترات زمنية قصيرة وغير معتادة، والشعور بفقدان السيطرة على الذات وعدم القدرة على التحكم بكمية الطعام التي يتم تناولها، والتخطيط لممارسة نهم الطعام بشراء كميات كبيرة من الأطعمة وعدم التوقف عن الأكل حتى الشعور بالشبع والامتلاء.

ولفتت إلى أن تأثيراته تشمل البدانة وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع مستوى الدهون وعدم انتظام الدورة الشهرية لدى النساء، والإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

